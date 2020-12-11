Мемориал Неизвестному солдату открыли в Жанибекском районе ЗКО

На мемориале высечены имена 320 жителей района.

В Узынкольском сельском округе Жанибекского района открыли мемориал Неизвестному солдату в дань памяти всем бойцам, не вернувшихся с полей сражений во время Великой Отечественной войны.

Хотелось бы выразить особую благодарность краеведу, журналисту Ахмедияру Батырханову, внесшему свою лепту в поисковый и научно-исследовательский труд по дорогам войны, возведении мемориальной доски, а также Нурлану Едигенову, работнику культуры, молодежному активисту, за помощь в сборе информации, – сказал аким Жанибекского района Азамат Сафималиев.

В церемонии открытия мемориала приняла участие Клара Ажиханова, дочь Ажихана Дуйсенова – Героя Великой Отечественной войны, командира батальона 290-й Могилевской Краснознаменной стрелковой дивизии ІІ Белорусского фронта, погибшего смертью храбрых в боях за Родину. После возложения цветов к мемориалу Азаматом Са-фималиевым и председателем Совета ветеранов Узынкольского сельского округа Камалом Ажигалиевым, собравшиеся почтили минутой молчания память героев войны.

Благодарственными письмами от имени акима района были отмечены депутат районного маслихата Ескаир Елемесов, за активное содействие в возведении мемориальной доски участникам войны, и ветеран библиотечного дела Мариям Негметова. В свою очередь слова благодарности руководству района, спонсорам от имени сельчан выразил аксакал района Махамбет Нысанбаев.

На мемориале высечены имена 320 жителей района, среди них отмечены как не вернувшиеся с полей сражений, так и возвратившиеся домой с победой, но не дожившие до наших дней. Сведения о бойцах были взяты с 6 тома книги "Неизвестные", изданной в Уральске в 1999 году, а также из Жанибекского районного отдела по делам обороны, Центрального архива Министерства обороны РФ, с сайтов "Память народа" и ОБД "Мемориал".

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