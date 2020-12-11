Кто в Казахстане осуществляет контроль за исполнением поручений Президента РК

При этом продление сроков исполнения личных поручений Президента РК осуществляется только лично им.

Постановлением Правительства РК от 30 ноября 2020 года внесены изменения и дополнения в в Правила отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней, а также в Правила документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях, передает zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым пунктом, в котором говорится, что контроль за своевременностью и качеством реализации поручений Президента РК, руководства Администрации Президента РК по итогам региональных поездок, международных и общественно значимых мероприятий, данных Правительству РК, организациям, осуществляет Правительство РК.

Как отмечается, субъектами, осуществляющими контроль за исполнением актов и поручений Президента РК, руководства Администрации Президента РК в организациях, являются следующие должностные лица:

- первый руководитель организации, который осуществляет общее руководство и контроль за своевременным и качественным исполнением и соблюдением исполнительской дисциплины актов и поручений Президента РК, руководства Администрации Президента РК;

- заместители первого руководителя организации, которые обеспечивают качественное исполнение актов и поручений Президента РК, руководства Администрации Президента РК по курируемым направлениям работы.

Указанные должностные лица несут персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение актов и поручений Президента Республики Казахстан, руководства Администрации Президента Республики Казахстан, - говорится в документе.

Вместе с тем организации-соисполнители актов и поручений Президента РК, руководства Администрации Президента РК вносят свои предложения организации, осуществляющей свод, при исполнении актов и поручений, поставленных на:

- срочный контроль, с пометками "весьма срочно" в течение одного рабочего дня со дня поступления поручения, "срочно", "ускорить" - не позднее, чем за три рабочих дня, если иное не установлено соответствующим поручением;

- краткосрочный контроль - не позднее, чем за пять рабочих дней до установленного срока исполнения, если иное не установлено соответствующим поручением;

- среднесрочный контроль - непозднее, чем за десять рабочих дней до установленного срока исполнения, если иное не установлено соответствующим поручением;

- долгосрочный контроль - не позднее, чем за двадцать рабочих дней до установленного срока исполнения, если иное не установлено соответствующим поручением.

В случае, если пункты актов и поручений Президента РК, руководства Администрации Президента РК не могут быть выполнены в установленный срок, то руководитель организации, а в случаях, если затрагиваются полномочия правительства, - после согласования с премьер-министром РК (лицом, исполняющим его обязанности) или его заместителем не позднее установленного срока вносит письмо в Администрацию Президента РК с указанием текущего состояния исполнения, аргументированным обоснованием необходимости продления срока исполнения либо его перевода на среднесрочный или долгосрочный контроль.

При этом указываются конкретный срок исполнения, ответственные политические государственные служащие организации-исполнителя, а также организаций-соисполнителей и должностные лица организаций.

Также в правилах говорится, что продление сроков исполнения пунктов актов и поручений Президента РК и руководства Администрации Президента РК либо их перевод на среднесрочный или долгосрочный контроль допускаются не более одного раза по решению самого Президента или руководителя Администрации на основании экспертного заключения структурного подразделения АП.

Ответственное структурное подразделение Администрации Президента Республики Казахстан не позднее десяти рабочих дней с момента поступления данного предложения проводит проверку по вопросу выяснения причин неисполнения актов и поручений Президента РК, руководства АП РК и по ее результатам готовит экспертное заключение.

При этом указывается, что продление сроков исполнения личных поручений Президента РК осуществляется только лично им.

Также правила определяют порядок отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней, оформления, учета, размножения, хранения, использования, отбора на постоянное хранение и выделения к уничтожению документов, дел и изданий, содержащих служебную информацию ограниченного распространения, независимо от ее вида или носителя информации.

Вместе с тем в документе разграничены понятия "информация ограниченного распространения", "конфиденциальная информация" и "служебная информация".

Правила устанавливают:

- порядок отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения с пометкой "Для служебного пользования";

- порядок работы со служебной информацией ограниченного распространения с пометками "ДСП" и "Конфиденциально".

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

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