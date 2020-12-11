Почему Нур-Султан попал в "красную" зону, объяснили врачи

С 10 декабря в городе зарегистрировали 118 первичных лабораторно-подтвержденных случаев КВИ.

Почему Нур-Султан попал в "красную" зону по заболеваемости коронавирусной инфекцией, объяснила главный государственный санитарный врач столицы Жанна Пралиева, передает корреспондент zakon.kz.

С 10 декабря город находится в "красной" зоне, и в первую очередь это связано с несоблюдением мер профилактики жителями города. 10 декабря было зарегистрировано 118 первичных лабораторно-подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, с симптомами - 72, бессимптомных - 46. Местных - 109 случаев, завозных - девять. Неработающее население - 22 пенсионера, работающие - 52 человека, из них дистанционно - девять. По профсоставу: медработники - три, военных - три, школьников - 14, из которых 11 дистанционно, - сообщила Жанна Пралиева на брифинге в акимате.

По ее словам, в сутки регистрируется от 50 до 120 случаев заболевания Covid-19. Отмечается регистрация как среди взрослых, так и среди детей разных возрастов. Удельный вес среди заболевших составляют мужчины - 55,3%.

Ранее главный санврач города заявила о возможном переводе всех школьников на дистанционный формат обучения.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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