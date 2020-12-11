Новый шаг к массовому развитию спорта применили в Уральске

Спортивные залы в школах будут работать на бесплатной основе в будние дни с 19.00 до 21.00 часов.

В целях массового привлечения к спорту, укрепления здоровья и формирования активного образа жизни горожан, в областном центре Западно-Казахстанской области с 10 декабря распахнули свои двери спортивные залы 23 школ Уральска.

В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана на развитие массового спорта среди населения страны сделан особый акцент. По всей стране сейчас организуется работа спортивных секций для всех слоев населения, проведение спортивно-массовых мероприятий и привлечение населения к массовому спорту. В целях реализации поручений Президента страны с 10 декабря 23 спортивных зала общеобразовательных школ города Уральска распахнули свои двери для всех любителей спорта.

Реализация инициативы акима ЗКО Гали Искалиева прошла в средней школе №47 г. Уральска, где в торжественном открытии зала приняли участие руководитель областного управления внутренней политики Нурлыбек Даумов, заместитель акима г.Уральска Бакытжан Нарымбетов, руководители областных управлений образования и физической культуры и спорта.

Президент страны сказал, что сегодня необходимо развивать массовый спорт, уделяя физическому воспитанию каждого человека особое внимание. В связи со сложившейся ситуацией в стране, в условиях пандемии коронавируса, в целях приобщения населения к массовому спорту и здоровому образу жизни, эффективной организации досуга в вечернее время и в выходные дни, теперь спортивные залы школ города будут переданы населению для занятий спортом. Главное, чтобы были соблюдены все санитарно-карантинные требования, – сказал руководитель областного управления физической культуры и спорта Каймен Есендияров.

Напомним, что спортивные залы в школах будут работать на бесплатной основе в будние дни с 19.00 до 21.00 часов, в выходные дни с 9.00 до 21.00 часов для каждого желающего, кто хочет заниматься спортом.

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