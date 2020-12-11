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Два комитета упразднили в Министерстве нацэкономики РК

Также сокращена штатная численность ведомства.

Фото : inbussines.kz11 декабря 2020, 12:00

Правительство Казахстана приняло постановление от 2 декабря 2020 года о мерах по реализации указа Президента РК "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", передает zakon.kz.

Согласно документы упразднены 2 комитета:

- Комитет по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики РК;
- Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

При этом лимит штатной численности министерства с учетом его территориальных органов и подведомственных ему государственных учреждений сокращен с 4207 до 1078 человек.

В новой редакции изложено и Положение о Министерстве национальной экономики.

Постановление вводится в действие со дня его подписания


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