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Дежурные классы в Нур-Султане могут закрыть с 14 декабря

Все столичные школьники будут учиться онлайн.

Фото : 24.kz11 декабря 2020, 12:26

Все школы Нур-Султана планируют перевести на дистанционный формат обучения с 14 декабря, передает корреспондент zakon.kz.

Как объяснила главный государственный санитарный врач столицы Жанна Пралиева, это связано с увеличением количества случаев заражения Covid-19 среди школьников и учителей.

Планируем закрыть (школы), потому что каждый день регистрируем случаи заболевания среди преподавателей и школьников. До конца второй четверти мы закроем, всех отправим на онлайн-обучение. Наверное, с понедельника, - сообщила Жанна Пралиева после брифинга.

Ранее она сообщила, что 20 школ города уже перевели на онлайн-режим работы.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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