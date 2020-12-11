Дежурные классы в Нур-Султане могут закрыть с 14 декабря
Все столичные школьники будут учиться онлайн.
Фото : 24.kz11 декабря 2020, 12:26
Все школы Нур-Султана планируют перевести на дистанционный формат обучения с 14 декабря, передает корреспондент zakon.kz.
Как объяснила главный государственный санитарный врач столицы Жанна Пралиева, это связано с увеличением количества случаев заражения Covid-19 среди школьников и учителей.
Планируем закрыть (школы), потому что каждый день регистрируем случаи заболевания среди преподавателей и школьников. До конца второй четверти мы закроем, всех отправим на онлайн-обучение. Наверное, с понедельника, - сообщила Жанна Пралиева после брифинга.
Ранее она сообщила, что 20 школ города уже перевели на онлайн-режим работы.
Тамила Языкова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5050697-8a5e085f08c73b217e6d60f004c6c351
Сейчас читают