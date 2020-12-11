Дежурные классы в Нур-Султане могут закрыть с 14 декабря

Все столичные школьники будут учиться онлайн.

Все школы Нур-Султана планируют перевести на дистанционный формат обучения с 14 декабря, передает корреспондент zakon.kz.

Как объяснила главный государственный санитарный врач столицы Жанна Пралиева, это связано с увеличением количества случаев заражения Covid-19 среди школьников и учителей.

Планируем закрыть (школы), потому что каждый день регистрируем случаи заболевания среди преподавателей и школьников. До конца второй четверти мы закроем, всех отправим на онлайн-обучение. Наверное, с понедельника, - сообщила Жанна Пралиева после брифинга.

Ранее она сообщила, что 20 школ города уже перевели на онлайн-режим работы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!