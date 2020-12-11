В Казахстане появится реестр продукции, не соответствующей санэпидтребованиям

Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 3 декабря 2020 года утвердил правила ведения реестра продукции, не соответствующей требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, передает zakon.kz.

Реестр формируется и ведется государственным органом.

Как отмечается, ведение реестра осуществляется посредством ежемесячного размещения на интернет-ресурсе государственного органа перечня не соответствующей продукции, представляющих риск для здоровья и безопасности населения, выявленной при проведении мониторинга безопасности продукции.

Реестр ведется на казахском и русском языках.

Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и общедоступными.

Основанием для включения продукции в Реестр являются:

- результаты отбора и санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции в случаях выявления нарушений требований законодательства РК в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения представляющих опасность для жизни, здоровья человека и среды обитания;

- результаты отбора и санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции, подтверждающие информацию от международных организаций, от государств-членов ЕАЭС или третьих стран о выявлении подконтрольной государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов.

Реестр содержит следующие сведения о продукции:

- виды продукции и штрих код продукции;

- наименование продукции;

- наименование и место нахождения изготовителя продукции или фамилия, имя, отчество (при наличии) и место нахождения изготовителя продукции или наименование и место нахождения, уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место нахождения изготовителя продукции -импортера;

- страна-изготовитель;

- место отбора образцов (наименование объекта, адрес);

- дата изготовления, срок годности, условия хранения;

- номер партии или серии;

- протокол исследований по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы;

- информацию о выявленных нарушениях показателей безопасности и качества (их фактическое значение и допустимые нормы).

Также Реестр содержит не подлежащие опубликованию сведения о продукции, доступ к которым предоставляется только государственному органу:

- информацию по принятым мерам;

- информацию по документам подтверждающим соответствие продукции.

Как отмечается, опубликованные сведения действуют и распространяются только на продукцию той серии (партии) и даты изготовления, которые указаны в Реестре.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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