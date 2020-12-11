Коррупционеров предлагают не допускать к должностям в квазигоссекторе 

Кроме этого, предлагается норма, обязывающая работодателя расторгать договор с работником квазигосударственного сектора, в случае совершения им коррупционного преступления.

В Парламенте рассматриваются ряд поправок, согласно которым установлен запрет на трудоустройство в квазигосударственный сектор лиц, совершивших коррупционное преступление, сообщила на брифинге советника председателя Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова, передает корреспондент zakon.kz.

Усиление борьбы с коррупцией является одним из главных направлений политики главы государства. Только за последний год выработано три пакета законодательных изменений по вопросам противодействия коррупции, два из которых на сегодня реализованы, - сказала она.

Она напомнила, что первый был принят в конце прошлого года, второй пакет антикоррупционных норм принят законом от 6 октября, в третьем пакете законодательных мер, который был принят Сенатом Парламента в двух чтениях, они идут в реализацию озвученных Президентом страны поручений из послания народу Казахстана.

По ее информации, только с начала текущего года в совершении коррупционных преступлений уличили 83 должностных лица квазигоссектора, из которых 51 – это руководители различного ранга.

Следует отметить, что с января текущего года должностные лица квазигосударственного сектора с любой долей участия государства отнесены к субъектам коррупции. Соответствующие изменения были внесены в Уголовный кодекс. Если ранее компании только с долей участия 50% и выше являлись субъектами коррупции, то сейчас этот круг значительно расширился. То есть, если в компании будет даже 1% государственного участия, то должностные лица таких компаний будут привлекаться по коррупционным статьям, — объяснила Жарова.

Она добавила, что помимо основного наказания в виде штрафа, ограничения либо лишения свободы будет назначаться дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Еще ряд поправок, усиливающих ответственность за коррупцию в квазигосударственном секторе, сейчас рассматривается в Парламенте. Предполагается внесение поправок в трудовой кодекс в части установления запрета на трудоустройство в субъекты квазигосударственного сектора лица, совершившего коррупционное преступление, — сообщила Жарова.

Сейчас, по ее словам, такое ограничение касается лишь поступления на должности, связанные с исполнением управленческих функций.

Кроме этого предлагается норма, обязывающая работодателя расторгать договор с работником квазигосударственного сектора, в случае совершения им коррупционного преступления.

На брифинге отметили, что такое требование сейчас не имеет обязательный характер и лица, осужденные за коррупцию, на усмотрение работодателя могут продолжать работать в квазигосударственной организации.

Такая лазейка в законе может иметь негативные последствия в плане репутации как отдельной взятой компании, так и в целом для госсектора. Приведу пример из нашей практики. В 2017 году за коррупционное преступление был осужден руководитель одной из подведомственных компаний Министерства образования и науки. Несмотря на это данное лицо продолжало работать в занимаемой должности руководителя квазигосорганизации и им совершен ряд других коррупционных преступлений, которые нами сейчас расследуются. В случае своевременного прекращения трудовых отношений с данным лицом, этой ситуации с вытекающими последствиями в виде причинения ущерба государству можно было бы избежать, — заключила Анар Жарова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!