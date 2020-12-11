Специалист из ВКО призвал внимательно выбирать духовных наставников

Любая религия не ограничивает стремления человека к познанию.

Омирханов Максат Ерланович, специалист Семейского регионального сектора Центра исследования проблем религий ВКО рассказал о том, что в последние годы отмечается активный рост интереса молодежи к духовным традициям вообще, к религии - в частности.

По его словам, четко прослеживается рост динамики религиозности молодежи. На этом фоне наблюдается тревожная тенденция активного во влечения молодежи и детей в деструктивные - религиозные организации. Будущее нашей страны формируется сегодня и требует нашего неустанного внимания.

Абай Кунанбаев сказал в словах назидания: "Человек - дитя своего времени. Если он плох, в том виноваты и его современники". Радует, что основная часть нашей молодежи получила и получает правильное воспитание, она патриотична и духовна, физически и психологически сильна и здорова.

Важно понимать,что высоко духовными людьми могут быть не только религиозные деятели.

У нас в стране много замечательных и уважаемых ученых, врачей, педагогов, деятелей искусства, военных, политиков, подражание которым может помочь молодому человеку определиться в поиске ответов на любые вопросы жизни. Имеющие же яркую, но обманчивую внешность воина, спасителя веры и сверхчеловека террористы и экстремисты на самом деле являются антигероями.

Это озабоченные самыми низменными интересами обогащения, жаждой власти над людьми, лишенные подлинной духовности малодушные люди, а зачастую - психически больные субъекты. Любая религия не ограничивает стремления человека к познанию. Поэтому молодым людям нужно научиться дорожить своей юностью и временем, им необходимо приложить максимальные усилия в получении образования и знаний по отраслям жизнедеятельности. Важно также знать, помнить и почитать традиции своего народа. Наши предки, будучи вполне сознательными и осведомленными в вопросах веры, в то же время не превращали религию в формальную догму. Поэтому призываем молодых людей быть предельно внимательными и осторожными в выборе духовных наставников, не принимать слепо призывы лжепроповедников, взвешенно и рационально обдумывать свои действия и шаги, преломлять их через призму законности и общественных норм поведения и морали, - уточнил он.

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