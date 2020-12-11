Что нужно знать о цифровизации медицины в Акмолинской области

В регионе из 562 объектов здравоохранения области подключены к сети интернет 517 объектов.

Медицина всегда была одной из самых главных сфер нашей жизнедеятельности, но именно в условиях пандемии ее положение стало особенно важным. Повышение качества медицинских услуг требует приоритетного развития сферы электронного здравоохранения и перехода на безбумажный документооборот, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы управления здравоохранения на сегодня медицинскими информационными системами оснащены все 33 организации здравоохранения области, компьютерами оснащены 5395 рабочих мест медицинских работников, обеспечен доступ к Интернету выше районного уровня на 100%.

Медицинские информационные системы обеспечивают цифровизацию бизнес-процессов организаций здравоохранения и сбор необходимой информации для формирования электронного паспорта здоровья. Из 30 частных поставщиков медицинских услуг к КМИС подключено 29 организации, частный поставщик "BBNURA" использует медицинскую информационную систему "АКГЮН". Системы полностью интегрированы с порталами Министерства здравоохранения РК, - отметили в уполномоченном ведомстве.

В регионе активно применяются меры по эффективному запуску цифровых технологий. С введением карантина связанного с COVID-19 внедряется проведение дистанционных консультаций пациентов между поликлиниками и областными специалистами в режиме "Отдаленные консультации" и "Виртуальный консилиум". В комплексной медицинской информационной системе реализована подача заявки на виртуальные консилиумы и консультации. Проведено обучение ответственных специалистов медицинских организаций как направляющей, так и принимающей стороны. Количество проведенных "Виртуальных консилиумов" на сегодняшний день более 4000 консультаций.

Говоря о цифровизации здравоохранения и безбумажном документообороте, также стоит отметить роль мобильных приложений в этом процессе. Так, пользователей мобильного приложения "DamuMed" в области 162 252 человек. В том числе, 751 235 заполненных региональных паспортов здоровья.

Сегодня благодаря современным технологиям оказываются такие электронные услуги, как прикрепление к медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, запись на приём к врачу, вызов врача на дом и так далее.

К слову, в регионе из 562 объектов здравоохранения области подключены к сети интернет 517 объектов, что составляет 92 %. Не подключенных организации ниже районного уровня – 45 объектов здравоохранения, это медицинские пункты – 42 объектов, и 3 - фельдшерско – акушерских пункта.

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