Это обыкновенное действие - боксерша о гонщике, схватившем за грудь девушку

Претензий у девушки нет.

Ранее мы уже рассказывали, что дебютант Формулы-1 из России Никита Мазепин попал в сексуальный скандал. Его могут отстранить от гонок из-за видео, на котором он трогает девушку за грудь. Его соотечественница, выступающая в профессиональном боксе, Ангелина Семенова, заявила, что такое поведение - норма, передает zakon.kz.

Реакция европейцев на видео вызвала у Семеновой недоумение.

В европейских странах постоянно происходит пропаганда и демонстрация не только открытых гетеросексуальных отношений, а и однополых. Регулярно проходят различные парады за то, чтобы люди не стеснялись, не скрывали свои эмоции и чувства, открыто их показывали друг другу. А здесь у российского пилота было в отношении девушки тактильное действие гетеросексуального характера, и европейцы назвали это половой дискриминацией. Мне абсолютно непонятно, почему из-за этого поступка молодой, подающий надежды спортсмен не должен участвовать в "Формуле-1", - сказала Ангелина.

По ее мнению, в данном случае Мазепин не сделал ничего плохого.

Это же было обыкновенное действие между мужчиной и женщиной! И девушка открыто заявила в соцсетях, что у нее нет никаких претензий, – отметила Семенова.

Добавим, что за гонщика вступилась та самая девушка, которую он трогал за грудь. Ее зовут Андреа Диваль, она модель и давняя приятельница Мазепина. Но болельщики обвинили Мазепина в "сексуальном хищничестве" по отношению к женщинам и создали петицию против него. Команда "Хаас" осудила поведение Мазепина и проводит внутреннее расследование, а ее действия поддержали в "Формуле-1" и Международной автомобильной федерации (FIA).

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