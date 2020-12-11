Германия рассматривает возможность сотрудничества с РК в рамках "зеленой" программы ЕС

Немецкие бизнесмены выразили заинтересованность в реализации проектов по производству ковров, сборке оборудования для проектов горно-металлургического комплекса.

Вопросы реализации программы Европейского Союза "Green Deal", двустороннего сотрудничества в сфере использования возобновляемых источников энергии, а также поставок критически важных видов сырья, необходимых для перехода к "зеленой" и цифровой экономике, рассмотрели на 30-и заседании Берлинского Евразийского клуба.

Заседание Клуба открыли заместитель премьер-министра РК Р.Скляр, заместитель министра иностранных дел РК М.Баймухан, Государственный секретарь МИД ФРГ М.Бергер и председатель правления Восточного Комитета германской экономики О.Гермес.

В мероприятии также приняли участие порядка 100 представителей правительственных и деловых кругов Казахстана и Германии.

Как отметил Роман Скляр, развитие "зеленой экономики" является одним из приоритетных направлений.

Ключевые направления, на которые обращается особое внимание, являются вопросы энергоэффективности, внедрение наилучших доступных технологий на предприятиях, расширение доступа к "зеленым" финансам и стимулирование внедрения зеленых технологий. Считаю, что необходимо укреплять и развивать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между РК и ФРГ, странами, разделяющими общие ценности, - отметил Р. Скляр.

Вместе с тем, в рамках двусторонних встреч заместитель министра иностранных дел РК М.Баймухан и заместитель председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Г.Узбеков обсудили перспективы развития партнерства и реализации новых инвестиционных совместных проектов с руководителями германских компаний DERA, Redpath Deilmann GmbH, B.T. innovation Gmbh, Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH & Co. KG.

По итогам встреч немецкие бизнесмены выразили заинтересованность в реализации проектов по производству ковров, сборке оборудования для проектов горно-металлургического комплекса на территории РК и строительстве жилых объектов.

Кроме того, участники заседания договорились продолжить координацию совместных действий по минимизации негативных последствий пандемии на экономические связи Казахстана и Германии.

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