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Ученые установили связь между потерей денег и изменениями в мозге

Экономическая деятельность может менять мозг человека.

Фото : sun9-6.userapi.com11 декабря 2020, 14:03

Российские нейрофизиологи обнаружили, что потеря денег увеличивала пластичность мозга добровольцев, сообщает zakon.kz.

По словам одного из авторов исследования Алексея Горина, это первое экспериментальное доказательство того, что экономическая деятельность может активно менять мозг.

Мы предположили, что, подобно пластичным изменениям мозга во время обучения второму языку или игре на музыкальных инструментах, схожие изменения происходят для определенных сигналов, которые связаны с важными экономическими последствиями. Например, звук игрового автомата может надолго связаться с крупным выигрышем или проигрышем при посещении казино, вызывая в дальнейшем особенно сильную реакцию", – пояснила ТАСС Анна Шестакова, еще один автор исследования.

Ученые выяснили, что, если добровольцы много и часто проигрывали, то пластичность слуховой коры увеличивалась быстрее.

Это говорит о том, что из-за жизненного экономического опыта мозг может активно меняться.

Также нейрофизиологи обнаружили, что мозг узнает важные экономические сигналы автоматически, не требуя со стороны человека сознательных усилий.


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