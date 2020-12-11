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В Жезказгане рабочие устроили забастовку

Ситуацию уже урегулировали.

Фото : кадр из видео11 декабря 2020, 14:27

В Жезказгане работники одной из подрядных организаций корпорации "Казахмыс" устроили забастовку из-за зарплаты. Аким города прибыл к ним на встречу и пообещал, что им будет выплачена 13-я зарплата, передает zakon.kz.

В соцсетях распространяется видео с рабочими, которые не вышли сегодня на работу. Они требуют повышения заработной платы. На место прибыл аким города Кайрат Абсаттаров.

В пресс-службе акимата Жезказгана сообщили, что ситуация урегулирована.

На предприятии КМ Транко возник трудовой спор по вопросам изменения уровня заработной платы сотрудникам. Для разъяснения ситуации с коллективом встретился аким Жезказгана и пояснил, что сотрудникам будет выплачена 13-я заработная плата и будет произведен перерасчет заработной платы.
Встреча в данный момент проходит в актовом зале предприятия в спокойной и конструктивной обстановке.
Для проведения дополнительных разъяснений будут проведены встречи с генеральным директором ТОО "Корпорации Казахмыс".


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