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Известный певец из Казахстана закрутил роман с падчерицей Стаса Михайлова

Они познакомились на одном из светских мероприятий.

Фото : starhit.ru11 декабря 2020, 14:30

Экс-солист MBAND Анатолий Цой несколько месяцев встречается с Евой Канчельскис, падчерицей Стаса Михайлова, сообщает zakon.kz.

По информации "СтарХит", молодые люди познакомились на одном из светских мероприятий, а летом Цой пригласил девушку сняться в его клипе на песню "Одеяльная". Там-то между ними и завязались отношения. Ева, кстати, появляется в ролике в довольно откровенных сценах — парочка резвится в кровати, в ванной.

Сейчас они проводят много времени вместе, но не афишируют отношения, знают только родные и близкие друзья.

Толя красиво ухаживает, Ева уже представила его своей семье — маме Инне и знаменитому отчиму Стасу Михайлову.

Ева очень поддерживала избранника в тот момент, когда с ним произошло несчастье — этой осенью Цой попал в страшную аварию: он сидел на пассажирском, сломал руку и ногу в двух местах.


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