Правила расследования случаев заражения ВИЧ-инфекцией утвердили в РК

В случае сообщения контактным лицам о наличии у них риска заражения ВИЧ-инфекцией, имя источника инфекции не разглашается.

Приказом министра здравоохранения РК от 3 декабря 2020 года утверждены правила расследования случаев заражения ВИЧ-инфекцией среди населения, передает zakon.kz.

Так, эпидемиологическое расследование случаев заражения ВИЧ-инфекцией проводится территориальной организацией здравоохранения, осуществляющей деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции по каждому случаю, включая выявление ВИЧ-инфекции у иностранных граждан.

В случае если инфицирование произошло в процессе оказания медицинской помощи, эпидемиологическое расследование проводится совместно с территориальным государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с привлечением необходимых экспертов.

Эпидемиологическое расследование проводится в течение одного календарного месяца от даты положительного результата. При подозрении на инфицирование ВИЧ-инфекцией в процессе оказания медицинской помощи, срок расследования составляет два месяца.

Указывается, что в ходе эпидемиологического расследования проводится опрос зараженного лица и письменное ознакомление с положительным результатом на ВИЧ-инфекцию с соблюдением конфиденциальности и заполнением карты эпидемиологического обследования.

При регистрации ВИЧ-инфекции у несовершеннолетнего, проводится опрос в присутствии родителей или законных представителей.

ВИЧ-инфицированный подписывает информированное на ввод персональных данных из карты эпидемиологического обследования в систему электронного слежения (ЭС). При отказе на ввод персональных данных в систему ЭС, вносятся данные, которые включают номер иммунного блотинга (ИБ), дату ИБ, инициалы, дату рождения, данные эпидемиологического анамнеза.

При эпидемиологическом расследовании случая ВИЧ-инфекции устанавливается источник инфекции, путь и факторы передачи, контактные лица, подвергшиеся риску заражения.

При изучении всех имеющихся факторов риска оформляется заключение о пути и факторе передачи ВИЧ-инфекции, времени и месте заражения, имеющие основные роли в инфицировании пациента. Окончательные выводы производятся после проведения серологического обследования.

Круг контактных лиц, подлежащих серологическому обследованию, определяется в зависимости от пути передачи. Контактными являются лица, имевшие половой и/или парентеральный контакт с больным ВИЧ-инфекцией с момента предполагаемого начала заболевания.

Информация о контактных лицах представляется добровольно самим ВИЧ-инфицированным во время опроса для их обследования по эпидемиологическим показаниям и установления предполагаемого источника.

В случае предполагаемого заражения, связанного с оказанием медицинской помощи, списки контактных по медицинской организации формируются врачом эпидемиологом организации здравоохранения, осуществляющей деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции за весь период госпитализации по каждому отделению.

Перед обследованием контактные пофамильно проверяются на наличие регистрации в базе электронного слежения для исключения лиц с ранее установленным диагнозом из списка, подлежащих обследованию.

При выявлении ВИЧ-инфекции у ребенка до 16 лет проводится обследование его матери.

При выявлении ВИЧ-инфекции у матери обследуются ее несовершеннолетние дети до 16 лет и контактные по парентеральному и половому пути передачи ВИЧ-инфекции.

О риске заражения ВИЧ-инфекцией контактные лица информируются в ходе дотестового консультирования эпидемиологом организации здравоохранения, осуществляющей деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции или ВИЧ-инфицированным.

В случае сообщения контактным лицам о наличии у них риска заражения ВИЧ-инфекцией, имя источника инфекции не разглашается.

За контактными устанавливается наблюдение в организации здравоохранения, осуществляющей деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

Продолжительность наблюдения за контактными устанавливается для:

- детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей - восемнадцать месяцев;

- медицинских работников в случае аварийной ситуации - три месяца;

- реципиентов донорского биоматериала - три месяца;

- половых партнеров ВИЧ-инфицированных и контактных по совместному введению наркотиков - до получения через 3 месяца после завершения контакта отрицательного результата теста на ВИЧ-инфекцию; при продолжающемся контакте проводится обследование контактных на наличие ВИЧ-инфекции 2 раза в год;

- лиц из внутрибольничного очага - три месяца после выписки из медицинской организации; в случае, если после выписки прошло более трех месяцев, контактные проходят однократное обследование, при отрицательном результате наблюдение прекращается.

На каждый случай ВИЧ-инфекции, предположительно связанный с оказанием медицинской помощи, организация здравоохранения, осуществляющая деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции направляет экстренное извещение в территориальный государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предварительное донесение в РГОЗ.

К 10 числу месяца, следующего за отчетным, территориальная организация здравоохранения, осуществляющая деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции, представляет информацию в РГОЗ на случаи ВИЧ-инфекции выявленные:

- у доноров и реципиентов биоматериала;

- детей;

- медицинских работников;

- беременных;

- пациентов медицинских организаций при инфицировании, связанном с получением медицинской помощи;

- осужденных и следственно арестованных - при заражении в пенитенциарном учреждении;

- на расследованные случаи ВИЧ-инфекции с неустановленным путем передачи.

ВИЧ инфицированному обеспечивается динамическое наблюдение в организации здравоохранения, осуществляющей деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

Результаты лабораторного обследования контактных фиксируются в амбулаторной карте ВИЧ-инфицированного, состоящего на диспансерном учете (дискордантные пары).

ВИЧ-инфицированный в динамике представляет данные на изменение семейного положения, фамилии, имени, отчества (при его наличии), данные о новых контактных лицах для обследования и наблюдения, которые вводятся в базу электронного слежения.

Список выявленных ВИЧ-инфицированных лиц направляется нарочным способом в запечатанном конверте в территориальную организацию здравоохранения, осуществляющую деятельность в сфере службы крови, "Республиканский центр крови", "Научно производственный центр трансфузиологии" для пожизненного отведения вышеуказанных лиц от донорства.

При возникновении аварийной ситуации (попадание инфицированного материала или биологических субстратов на поврежденную или неповрежденную кожу, слизистые, прокол кожи, порезы кожных покровов медицинским инструментарием), а также при обращении лиц, подвергшихся риску инфицирования при половом контакте или других обстоятельствах, определяется место, время аварийной ситуации, возможный источник инфицирования с последующей регистрацией в журнале.

Медицинская организация, зарегистрировавшая аварийную ситуацию, направляет отчет о профессиональном контакте с потенциально инфицированным материалом в территориальную организацию здравоохранения, осуществляющую деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции.

Согласно правилам медицинские работники с установленным диагнозом "ВИЧ-инфекция" подлежат переводу работодателем на другую работу, не связанную с нарушением целостности кожных покровов или слизистых.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (9 декабря).

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