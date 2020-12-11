Нужно ли носить маски в мороз?

Ношение масок должно быть правильным.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова пояснила, нужно ли носить маски в холодную погоду, передает zakon.kz.

По ее словам, ношение масок должно быть правильным.

Она не должна быть на подбородке, висеть на ушах и при виде кого-то надеваться. Она должна закрывать нос и ротовую полость. Этим нельзя пренебрегать. Есть определенные требования по ношению масок, которые были озвучены комитетом и департаментом санэпидконтроля. В холодный период ношение маски обязательно, при передвижении нескольких человек. Он должен носить маску при общении с людьми, с коллегами, с теми, кто его сопровождает. Есть еще правило по смене масок. Если маска намокла - ее нужно сразу менять, - рассказала Асель Калыкова.

Ношение многоразовых масок не запрещается, но правила такие же, как и при ношений одноразовых.

Кроме этого она высказалась о праздничных банкетах и корпоративах. Асель Калыкова призвала жителей Алматы воздержаться от участия в массовых мероприятиях и при возможности оставаться дома.

Призываем отметить праздники в узком семейном кругу, так как мы говорим, что заболеваемость увеличивается и Алматы находится в желтой зоне. Отказаться от приглашений в гости, к родственникам. Таким образом вы обезопасите себя и семью и не нанесете вред приглашающей стороне. Лучше заболевание предупредить, чем его потом лечить, - отметила она.

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