Из тарелки в объектив: как еду возвели в культ

Все больше фотографов экспериментируют в съемках вкусностей.

В Instagram насчитывается огромное количество хештегов #instafood, демонстрирующих настоящий культ еды, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Bigpikcha.ru, мода на все съедобное стала очень красивым хобби даже для простых домохозяек. Начиная с обмена рецептами в блогах и социальных сетях, женщины втягиваются в любопытный процесс и втягивают в него же окружающих.

1. Мита К. Вульф, Индия

Примером одной такой истории стала блогер из Индии Мита. Женщину настолько увлекал процесс готовки, что она решила делиться своими наблюдениями в собственном блоге.

2. Окунувшись в эту деятельность с головой, Мита поняла, что стоит сделать из хобби дело жизни. Она освоила мастерство фотографии и занялась издательским бизнесом. Сейчас в копилке домохозяйки и бизнесвумен внушительная аудитория читателей по всему миру. А все начиналось с простого хобби.

3. Уильям Хондокусумо, Индонезия

Вы, возможно, удивитесь, но среди фотографов есть своеобразный фуд-"Оскар". Эта награда вручается раз год, причем, как и положено, существует несколько номинаций. Одна из них — "номинация яблок", в которой фотографы соревнуются в наиболее оригинальной подаче яблок. Одним из победителей в этой номинации стал индонезиец Уильям Хондокусумо.

По заверению Уильяма, для того чтобы снимать еду — ее нужно любить (а также работать со светом, быть терпеливым и хорошо понимать, что, с чем и как из гастрономического многообразия можно объединять).

4. Анастасия Шадиева, Узбекистан

Фуд-стайлинг распространяется по миру со скоростью звука. Теперь это не только оригинальное увлечение, но и полноценная профессия. Фуд-стилист и фотограф из Узбекистана Анастасия Шадиева занимается этим аппетитным делом более пяти лет.

5. Настя сотрудничает с узбекскими журналами и ресторанами, а временами не прочь приготовить что-нибудь сама. Ее увлечение фуд-стайлингом стало одним из флагманских направлений деятельности Насти как фотографа.

6. Олеся Куприн, Россия

Олеся Куприн — фотограф из России. Девушка увлекается кулинарией и фотографией. Совмещая приятное с приятным, она ведет несколько страниц, рассказывая о приготовлении полюбившихся и совершенно новых кулинарных изысков посредством легких постов, приправленных юмором.

7. Кэти Куин Дэвис, Австралия

Лауреат нескольких премий "лучшего блога о еде" — Кэти Куин Дэвис — ирландка, живущая в Австралии. Кэти — фотограф-фрилансер, специализирующийся на еде и доме. В копилке фотографа сотрудничество с такими крупными и значимыми печатными изданиями, как Vogue Weddings Japan, Vogue Australia, Delicious Magazine и другими.

8. Кулинария — настоящая страсть Кэти. Поэтому и показывать ее она старается как можно привлекательнее, не боясь менять стили и способы подачи блюд. Снимает девушка исключительно с натуральным светом, используя отражатели и зеркала.

Помимо всего этого, Кэти выпускает книги по кулинарии, иллюстрируя их самостоятельно сделанными фотографиями.

9. Элен Дюжардан, Франция

Француженка Элен Дюжардан всегда любила готовить. Элен была шеф-поваром в ресторане, а после ухода с должности решила продолжить полюбившееся занятие, начав вести собственный блог в 2006 году.

10. Начиная с 2008 года, в фотографиях Элен предпочтение стало отдаваться "зеленой" пище. Дело в том, что фотографу был поставлен диагноз "болезнь Меньера", что сопровождалось внушительным списком аллергических реакций. Но и этот факт француженка приняла с улыбкой, расширив свой кругозор в направлении здорового питания.

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