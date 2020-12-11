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У детей выявили новые симптомы COVID-19

У 83 процентов испытуемых обнаружили кожно-слизистые изменения.

Фото : minzdravrd.ru11 декабря 2020, 15:11

Специалисты медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета выявили новые симптомы COVID-19 у детей, передает zakon.kz.

Как сообщает Express, COVID-19 в совокупности с мультисистемным воспалительным синдром (MIS-C) может вызывать воспаление сердца, легких, кровеносных сосудов, почек, пищеварительной системы, мозга, кожи, глаз.

Согласно исследованиям ученых, в которых были проанализированы болеющие коронавирусом с вызванным им воспалительным синдромом дети, у 83 процентов испытуемых обнаружили кожно-слизистые изменения. В частности, краснели и опухали глаза, щеки и ладони, а также становился ярко-красным и опухшим язык.


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