У детей выявили новые симптомы COVID-19

У 83 процентов испытуемых обнаружили кожно-слизистые изменения.

Специалисты медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета выявили новые симптомы COVID-19 у детей, передает zakon.kz.

Как сообщает Express, COVID-19 в совокупности с мультисистемным воспалительным синдром (MIS-C) может вызывать воспаление сердца, легких, кровеносных сосудов, почек, пищеварительной системы, мозга, кожи, глаз.

Согласно исследованиям ученых, в которых были проанализированы болеющие коронавирусом с вызванным им воспалительным синдромом дети, у 83 процентов испытуемых обнаружили кожно-слизистые изменения. В частности, краснели и опухали глаза, щеки и ладони, а также становился ярко-красным и опухшим язык.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!