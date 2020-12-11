Бильярдный клуб и кафе-бар нарушили карантин в Алматы. Их закрыли
Кафе-бар оштрафовали на 277 800 тенге.
Фото : fixup-remont.com.ua11 декабря 2020, 15:21
В Алматы из-за неоднократных нарушений кафе-бар "Hookan Dreems" и бильярдный клуб "Атлантис" закрыли на один месяц, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов.
По решению суда в Алматы приостановлена деятельность сроком на один месяц - бильярдного клуба "Атлантис" с наложением штрафа 194 460 тенге и кафе-бара "Hookan Dreems" с наложение штрафа 277 800 тенге. В случае с бильярдным клубом, то их деятельность запрещена в период карантина, а кафа-бар работал в неустановленное время, - отметил он.
По его словам, указанные субъекты неоднократно нарушали ограничительные требования в период карантина в Алматы и ранее были привлечены к штрафу в размере 230 МРП за аналогичные нарушения.
В дальнейшем в целях пресечения аналогичных нарушений будем обращаться в суд с приостановлением до 3 месяцев в отношении субъектов, нарушающих карантинные требования на системной основе, - добавил Байгабулов.
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