Банкирша выманила у вкладчиков 75 млн тенге

Ее приговорили к шести годам лишения свободы.

75 млн тенге выманила сотрудница банка у жителей Жамбылской области, передает zakon.kz.

В Меркенском районе Жамбылской области 42-летняя уроженка города Алматы обманным путем завладела денежными средствами вкладчиков одного из банков. Женщина работала в банке директором отделения потому и владела информацией о денежных накоплениях клиентов, - сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области.

Все началось в 2016 году. Директор отделения, войдя в доверие к одной из вкладчиц, предложила ей заработать на фондовой бирже и выманила у нее 100 тысяч долларов. Спустя месяц она снова обратилась к женщине и получила 30 тысяч долларов. Поняв, что на счете клиентки уже не осталось средств, мошенница предложила снять деньги со счета матери потерпевшей, у которой на тот момент имелись накопления в сумме около 27 миллионов тенге. Все эти деньги она обещала вернуть с прибылью.

Не останавливаясь на достигнутом, мошенница вошла в доверие местного бизнесмена, который тоже являлся вкладчиком того же банка, и уже по наработанной схеме завладела его деньгами в сумме 3,5 миллиона тенге, обещав при этом вернуть их в ближайшее время с процентами. Так и произошло, но только на квитанции. Женщина убедила, что деньги находятся на счету у бизнесмена. Однако спустя две недели мужчина, придя в банк обнаружил нулевые счета.

Данный факт был зарегистрирован по статье 190 части 4 УК РК "Мошенничество в особо крупном размере". Благодаря профессионализму старшего следователя Меркенского района Жасулана Серика удалось полностью раскрыть схему действий мошенницы и доказать вину подозреваемой. Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в государственных органах, в органах местного самоуправления и финансовых организациях сроком на 10 лет, - рассказали в полиции.

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