7-летняя девочка с легкостью тягает штанги весом 80 кг

Эту 7-летнюю девочку из Канады зовут Рори ван Ульфт. Внешне она кажется маленькой и хрупкой, но когда дело доходит до поднятия тяжестей, ей могут позавидовать даже многие взрослые парни, передает zakon.kz.

В Instagram юной штангистки есть немало видео, на которых она с легкостью тягает штанги. Одна из них по весу чуть более 1,5-кратного веса тела спортсменки и на 5 кг больше американского рекорда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rory van Ulft (@roryvanulft)

А недавно Рори выиграла турнир в весовой категории до 30 кг у 13-летних соперниц. Она стала самой юной победительницей соревнований. Известно, что она начала заниматься тяжелой атлетикой сразу после своего пятилетия, после того как ее заметили на уроке гимнастики.

Папа девочки Каван в интервью Daily Mail сказала, что Рори - не только самый сильный 7-летний ребенок в мире, а, вероятно, также самая сильная 7-летняя девочка или мальчик из когда-либо живших, и чьи результаты соревнований поддаются проверке.

Сама Рори считает себя, прежде всего, гимнасткой, проводя 9 часов в неделю на тренировкам именно по этому виду спорта, а на тяжелую атлетику выделяет всего 4 часа.

После того, как она выиграла свою первую медаль в гимнастике - бронзу на бревне на местных соревнованиях - она сказала родителям, что предпочитает гимнастику тяжелой атлетике, потому что в гимнастике ей не нужно ничего поднимать над головой.