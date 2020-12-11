Катар временно разрешит ЛГБТ-флаги

Таким образом в стране обеспечат права болельщиков и участников Чемпионата мира 2022 года.

Радужные флаги будут разрешены на стадионах чемпионата мира по футболу 2022, который пройдет в Катаре. Эта мера вводится арабской страной, несмотря на собственные строгие законы против ЛГБТ, передает zakon.kz.

До турнира осталось менее двух лет, и сохраняется озабоченность по поводу обращения с гей-фанатами в Катаре из-за консервативного религиозного кодекса этой арабской страны, который запрещает однополые отношения, что противоречит позиции ФИФА в отношении гомофобии.

По информации АР, руководство Катара на чемпионате мира по футболу дало ФИФА гарантии, что демонстрация символики ЛГБТ не будет удалена.

Когда дело доходит до радужных флагов на стадионах, у ФИФА есть свои правила, правила и положения. Какими бы они ни были, мы будем уважать их, - сказал изданию исполнительный директор чемпионата мира по футболу 2022 года Насер Аль-Хатер.

В последнем отчете Госдепартамента США о правах человека в Катаре подчеркивается, что представители ЛГБТ-сообщества в Катаре «в основном скрывают свою сексуальную ориентацию, гендерную идентичность или половые характеристики из-за скрытой модели дискриминации».

В преддверии проведения клубного чемпионата мира в прошлом году Катар пригласил в страну члена группы сторонников «Kop Outs» из Ливерпуля и его мужа, чтобы заверить их, что фанаты-геи будут приветствоваться.

У нас консервативная страна, но мы гостеприимная страна. Мы понимаем разницу в культурах людей. Мы понимаем разницу во взглядах людей, и поэтому я снова думаю, что всех будут рады и ко всем будут относиться с уважением. Так же, как наша культура - это культура этого мира, мы также ожидаем, что люди будут уважать нашу культуру. Я думаю, что есть баланс, и есть ощущение, что люди будут уважать людей отовсюду, - сказал Аль-Хатер. из Дохи. «Мы открыты и гостеприимны - гостеприимны.

Активисты по борьбе с дискриминацией хотят, чтобы Катар пошел еще дальше, изменив законы.

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