Казахстанец дозвонился Урганту, его показали в эфире
Телеведущий сразу включился в диалог.
Фото : кадр из видео11 декабря 2020, 16:14
Житель Петропавловска по имени Саят попал в эфир популярной на российском телевидении развлекательной программы "Вечерний Ургант". Он получил возможность задать вопрос известной российской певице Елене Темниковой, передает zakon.kz.
В эфир Первого канала Саят попал через прямой эфир на странице в Instagram Елены Темниковой.
Меня зовут Саят, это Казахстан, город Петропавловск, граница с Омском. Родина Александра Винокурова, - начинал общение с Ургантом казахстанец.
Телеведущий сразу включился в диалог.
А я знаю, кто это (о Винокурове). Это, между прочим, олимпийский чемпион по велосипеду, - ответил ведущий и предоставил слово Темниковой.
Казахстанец поинтересовался, когда Темникова запишет дуэт со Скриптонитом.
Мне очень нравится Скриптонит, я с удовольствием, серьезно. Давайте к концу следующего года подумаем об этом, - ответила певица.
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