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Казахстанец дозвонился Урганту, его показали в эфире

Телеведущий сразу включился в диалог.

Фото : кадр из видео11 декабря 2020, 16:14

Житель Петропавловска по имени Саят попал в эфир популярной на российском телевидении развлекательной программы "Вечерний Ургант". Он получил возможность задать вопрос известной российской певице Елене Темниковой, передает zakon.kz.

В эфир Первого канала Саят попал через прямой эфир на странице в Instagram Елены Темниковой.

Меня зовут Саят, это Казахстан, город Петропавловск, граница с Омском. Родина Александра Винокурова, - начинал общение с Ургантом казахстанец.

Телеведущий сразу включился в диалог.

А я знаю, кто это (о Винокурове). Это, между прочим, олимпийский чемпион по велосипеду, - ответил ведущий и предоставил слово Темниковой.

Казахстанец поинтересовался, когда Темникова запишет дуэт со Скриптонитом.

Мне очень нравится Скриптонит, я с удовольствием, серьезно. Давайте к концу следующего года подумаем об этом, - ответила певица.


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