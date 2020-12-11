Умер известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук 

Он скончался от осложнения от COVID-19.

В Латвии 11 декабря скончался известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук, сообщает zakon.kz.

Как сообщает агентство Delfi, причиной смерти стали осложнения от COVID-19. Он умер в больнице.

Режиссер приехал в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря не выходил на связь, - сказал директора ArtDocFest/Rīga Виталия Манского.

По неофициальной информации, Дук собирался приобрести дом в Юрмале и оформить вид на жительство, но на запланированную встречу он не явился. Его коллеги начали искать режиссера по больницам.

Ким Ки Дук — южнокорейский режиссер и сценарист, лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля — за ленту "Самаритянка". Кроме того, Дук известен как автор фильмов "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох".

Напомним, что картина "Растворяться" была снята Ким Ки Дуком в 2018 году в Казахстане, премьера ленты состоялась в 2019 году на II Almaty Film Festival.

Фильм "Растворяться" поднимает актуальную во всем мире проблему домашнего насилия, в центре сюжета – две похожие друг на друга девушки. Одна ведет свободную и яркую жизнь, другая же живет в вечном страхе ослушаться родителей и старшего брата. Однажды девушки меняются местами. Ким Ки Дук стал не только режиссером фильма, но выступил и как сценарист, оператор и монтажер. Съемки фильма прошли в течение 10 дней в Алматы, на Медео, Чимбулаке и озере Иссык. В картине снялись Санжар Мади, Чингиз Капин, Еркен Губашев, Ирина Ажмухамедова и Динара Жумагалиева. Продюсерами фильма "Растворяться" выступили Акан Сатаев и Эрнар Курмашев.

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