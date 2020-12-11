Грядет замена денег: лжемедик обманула пенсионеров на три млн тенге

Аферистку задержали в автобусе.

В Петропавловске мошенница обманывала пенсионеров. Она сообщала им о "о грядущей замене денег", сообщает zakon.kz.

По данным официального сайта МВД РК, жертвами мошенницы становились люди в возрасте от 78 до 99 лет. Ущерб составил более трех миллионов тенге.

Женщина представлялась медработником. В ходе "профилактического осмотра" сообщала о том, что будет надбавка к пенсии или начисление денег в сумме 42 500 тенге за один месяц.

Также говорила, что во втором месяце будет замена денег. Таким образом убеждала людей, что может помочь обменять их сбережения без очереди. Услышав эту новость, пенсионеры выкладывали гостье все свои сбережения. После этого, попросив пенсионеров собрать в ванной анализы, злоумышленница забирала деньги и покидала их квартиры, - говорится в сообщении.

Аферисткой оказалась 43-летняя, ранее судимая в Нур-Султане за аналогичные преступления женщина.

Задержали злоумышленницу прямо в автобусе, в котором она ехала после очередной удачной аферы, завладев большой суммой денег у двоих доверчивых пенсионеров.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!