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ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты маслихатов

Всего было зарегистрировано 832 человека.

Фото : inbusiness.kz11 декабря 2020, 16:40

ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты маслихатов, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщил член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев, всего были представлены 840 партийных списков. Партией "Nur Otan" и политической партией "АDAL" представлены списки по избирательным округам во все 216 маслихатов регионов. Демократическая партия "Ак жол" представила 175 списков, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 159 списков, "Народная партия Казахстана" - 74 списка.

Всего в партийные списки включили 8 334 кандидата, в том числе 3 721 - женщин и лиц моложе 29 лет.

Регистрация партийных списков была завершена в 18:00 часов по местному времени 10 декабря. Всего зарегистрировали 832 человека, в том числе:
- партия "Nur Otan" - 216;
- НДПП "Ауыл" - 158;
- ПП "ADAL" - 215;
- ДПК "Ак жол" - 174;
- "Народная партия Казахстана" - 69.

Напомним, впервые выборы в маслихаты проходят по партийным спискам политических партий. Организацию и проведение выборов депутатов маслихатов обеспечивают территориальные избирательные комиссии.


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