Всего было зарегистрировано 832 человека.

ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты маслихатов, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщил член Центральной избирательной комиссии Ерлан Дауылбаев, всего были представлены 840 партийных списков. Партией "Nur Otan" и политической партией "АDAL" представлены списки по избирательным округам во все 216 маслихатов регионов. Демократическая партия "Ак жол" представила 175 списков, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 159 списков, "Народная партия Казахстана" - 74 списка.

Всего в партийные списки включили 8 334 кандидата, в том числе 3 721 - женщин и лиц моложе 29 лет.

Регистрация партийных списков была завершена в 18:00 часов по местному времени 10 декабря. Всего зарегистрировали 832 человека, в том числе:

- партия "Nur Otan" - 216;

- НДПП "Ауыл" - 158;

- ПП "ADAL" - 215;

- ДПК "Ак жол" - 174;

- "Народная партия Казахстана" - 69.

Напомним, впервые выборы в маслихаты проходят по партийным спискам политических партий. Организацию и проведение выборов депутатов маслихатов обеспечивают территориальные избирательные комиссии.

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