В рамках ОСМС в ЗКО оказываются все виды медицинской помощи

По области на обязательное социальное медицинское страхование было перечислено около 14,7 миллиарда тенге.

В настоящее время более 88% населения Казахстана стали участниками системы обязательного социального медицинского страхования.

Также к ним относятся представители 15 льготных категорий граждан, взносы за которых осуществляет государство. При отсутствии статуса застрахованности в Фонде социального медицинского страхования, граждане могут гарантированно получать бесплатные медицинские услуги по пакету ГОБМП.

Конечно, нынешний год стал большим испытанием для системы здравоохранения страны. Пандемия скорректировала наши планы по увеличению доступа к консультациям, диагностике, реабилитации, что предполагалось предоставить за счет медицинского страхования. Постепенно поликлиники и больницы возвращаются к обычному режиму и оказанию плановой помощи населению, – сказала директор филиала НАО "Фонд ОСМС" по ЗКО Нуржамал Жумагулова.

По Западно-Казахстанской области на обязательное социальное медицинское страхование было перечислено около 14,7 миллиарда тенге. От государства за экономически неактивное население, а это 355 тысяч человек, взнос составил 7,8 миллиарда тенге. Стоит отметить, что взносы и отчисления за ОСМС поступают на специальный счет в Национальном банке РК. Эти средства направляются на оплату медицинских услуг пакета ОСМС, оказанных медицинскими организациями – поставщиками Фонда социального медицинского страхования.

В регионе 8 медицинских организаций, оказывающих КТ/МРТ услуги. Функционируют 8 аппаратов КТ, 5 – МРТ. Из них 5 круглосуточных стационара областного/городского уровней, одна районная ГКП на ПХВ "Акжаикская районная больница. Отмечается равномерное распределение средств по заключенным договорам на данный вид услуги, что позволило снизить сроки ожидания до 3-5 дней, – пояснила Нуржамал Жумагулова.

На 2020 год заявка на амбулаторное лекарственное обеспечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования составила 8,5 миллиарда тенге.

По Единому контакт-центру Фонда по номеру 1406, работа которого с 1 января 2020 года переведена в режим 24/7, разработана 3-уровневая модель обработки обращений граждан. Фондом проводится работа по предоставлению различных каналов обратной связи. Так, в рамках исполнения поручения Главы государства, данного на расширенном заседании Правительства РК, разработано мобильное приложение Qoldau-24/7. С его помощью пациенты имеют возможность получить консультацию, подать жалобу, застраховаться. Также пациенты могут обратиться в кабинеты приема граждан, которые организованы в филиале Фонда. Статус участия в системе обязательного социального медицинского страхования (статус застрахованности) на текущий момент возможно определить с использованием плагина на сайте Фонда (fms.kz), на сайте Министерство здравоохранении Республики Казахстан, через телеграм-бот, вотсап-бот (по номеру +7 700 103 1406) и на портале egov.kz.

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