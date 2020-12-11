Нур-Султан в "красной" зоне. Будут ли ставить блокпосты в столице

Возможность ужесточения карантина и последующим запретом работы ТРЦ после вхождения столицы в "красную" зону объяснили в департаменте санэпидконтроля.

По городу Нур-Султан готовится проект постановления в отношении именно ужесточения карантинных и ограничительных мер, сообщила на брифинге в Astana Adaldyq Alańy и.о. руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айгуль Шагалтаева, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день, с учетом того, что со вчерашнего дня вошли в красную зону. Вопрос по установлению блокпостов пока не стоит. Мы будем наблюдать ситуацию. Если будет тенденция к росту, будет подниматься вопрос по установлению санитарных постов. Пока вопрос не рассматривается. Есть критерий по установлению МВК при нахождении территории в "красной" зоне. Есть ограничения в отношении ТРЦ, ТД с запретом их работы в выходные, соответственно в праздничные дни. Но по городу Нур-Султан проект постановления готовится в отношении именно ужесточения карантинных и ограничительных мер, - сообщила Шагалтаева.

Она уточнила, что на сегодняшний день постановление еще не вынесено, поэтому говорить однозначно о закрытии или запрете ТРЦ еще рано.

Мы столица, мы не должны создавать панику и ажиотаж. Также среди предпринимателей. Вы знаете, что у нас только в прошлые выходные заработали ТРЦ, торговые дома и крытые рынки. В эти выходные возможно с учетом критериев будет закрытие. Но решение еще не принято, - заключила и.о. главы департамента.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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