Санврачи ВКО: Пора переходить к решительным мерам

Предупреждения и увещевания не действуют.

Владельцы кафе и ресторанов в ВКО не перестают нарушать ограничительные меры, несмотря на предупреждения.

Буквально на днях в Семее сотрудники правоохранительных органов и общественные деятели в ходе рейда выявили большой семейный праздник в кафе "Ваниль". В заведении находилось больше ста человек. Примечательно, что владелец заведения не просто не считал себя виноватым, но еще и хамил полицейским, явно провоцируя их на конфликт, - отметили в ДСЭК ВКО.

Становится очевидно, что предупреждения и увещевания не действуют на таких предпринимателей, и они, прекрасно осознавая ответственность, все равно подвергают людей риску заражения коронавирусом.

Несомненно, здесь есть и вина тех, кто посещает такие мероприятия, но, если бы рестораторы отказывали в проведении банкетов, подобных случаев, как и случаев массового заражения, было бы гораздо меньше. Власти региона уже всерьез говорят о том, что предупредительные меры закончились. Те бизнесмены, которые не соблюдают ограничительные меры, будут наказаны в административном порядке. Терпение не может быть безграничным, тем более, когда дело касается угрозы здоровью жителей области, - уточнили санврачи.

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