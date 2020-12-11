Именем Бейсена Куранбека назовут номинацию в премии акима Алматинской области

Мастера пера и микрофона в этом году активно освещали не только эпидемическую ситуацию.

В преддверии Дня Независимости РК в драматическом театре Талдыкоргана чествовали лучших работников сферы журналистики.

Организованная в рамках программы Елбасы "Рухани жаңғыру" ежегодная премия акима Алматинской области Амандыка Баталова "Самгау" охватила около 120 работ республиканских, региональных и районных СМИ.

Основной акцент организаторы сделали на концепции Президента страны Касым-Жомарта Токаева "Слышащее государство". С предстоящими праздниками и заслуженной победой обладателей наград поздравил заместитель акима области Рустам Али.

С прошлого года по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева официально утвержден профессиональный праздник – День работников СМИ. И Амандык Габбасович, уделяет особое внимание тем, кто освещает насущные вопросы региона и информирует население. По сравнению с прошлым годом на 25% увеличилось финансирование областных СМИ, в разы улучшилось материально-техническое обеспечение Дома журналистов. Мастера пера и микрофона в этом году активно освещали не только эпидемическую ситуацию, но и такие важные аспекты как сельское хозяйство, экономика и открытие социально-важных объектов. Среди которых: сдача жилых домов, общей площадью 938,8 тысяч квадратных метров, 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, открытие 3 студенческих общежитий, строительство внутрипоселковых дорог в 206 населенных пунктах и другие важные темы, - отметил Рустам Али.

Подчеркнул замглавы региона и то, что нашим журналистам посчастливилось освещать стабильную и мирную обстановку в стране и регионе, когда в соседних государствах журналисты вынуждены рассказывать о нестабильной военной и политической ситуации.

Вы освещаете такие позитивные и социальные темы, которые нацелены на развитие области, создание комфортных условий для проживания. Несмотря на карантинные меры, благодаря политике Елбасы и Президента страны, в частности программе "Дорожной карты занятости", в рамках которой реализовывается 1051 проект, на сумму 105,2 млрд тенге, удалось сохранить положительную динамику развития и социальный уровень жизни, - говорит Рустам Али.

Напомним, что за четыре года существования премии рассмотрено свыше 1000 заявок, определено более 100 номинантов.

В этом году награду в 11 номинациях получил 31 представитель средств массовой информации.

А после официальной части журналистов ожидал прекрасный концерт, наполненный нотами классической и современной музыки.

Отметим, что премия организована по инициативе акима области Амандыка Баталова. И в следующем году по поручению главы региона будет внедрена 12-я номинация, посвященная памяти заслуженного журналиста Казахстана Бейсена Куранбека.

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