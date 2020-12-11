В Ереване проходят акции протеста

Акции неповиновения проходят по всему Еревану.

Оппозиция, выступающая за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вновь начала перекрывать центральные улицы Еревана, передает zakon.kz.

Демонстранты, вышедшие в центр столицы, скандируют лозунг "Армения без Никола". Акции неповиновения проходят по всему Еревану, сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ.

Ранее 11 декабря противники действующей власти парализовали работу ереванского метрополитена. Накануне демонстранты пытались прорваться в здание правительства, "чтобы рассказать премьеру о сложившейся в стране ситуации".

8 декабря оппозиция решила парализовать движение в регионах после того, как истек срок ультиматума, выдвинутого Пашиняну и его команде, согласно которому, они должны уйти в отставку.

До этого 16 оппозиционных партий выбрали Вазгена Манукяна кандидатом на пост премьер-министра в будущем переходном правительстве.

Жители Армении начали выходить на протестные акции и настаивать на уходе Пашиняна после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября. Представители оппозиции обвиняют Пашиняна в предательстве и провальной операции во время обострения вооруженного конфликта. Сам он заявил, что чист перед народом.

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