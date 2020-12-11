При партии "Nur Otan" с 11 декабря открылись 225 общественных приемных

В агитационный период планируется провести порядка 9 тысяч приемов граждан.

С 11 декабря по всей стране открылись 225 общественных приемных при Республиканском и региональных предвыборных штабах партии "Nur Otan", сообщает zakon.kz.

Кандидатами, вошедшими в партийные списки "Nur Otan", а также доверенными лицами партии будут проводиться приемы граждан, в том числе в онлайн-формате. В целом, в агитационный период планируется провести порядка 9 тысяч приемов граждан.

Как отметили в пресс-службе, общественные приемные являются одним из ключевых инструментов обратной связи партии с населением и защиты прав граждан.

Так, за 11 месяцев текущего года в общественные приемные партии "Nur Otan" поступило 385 тысяч обращений, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом за последние 5 лет в общественные приемные обратилось порядка 1,2 млн человек, в том числе 386 тысяч – в онлайн формате. Из них 92% решены положительно, оказана бесплатная консультативная, правовая и иная помощь.

Как показывает анализ, в основном население волновали вопросы социального обеспечения – 30%, жилищно-коммунального хозяйства – 16%, обеспечения жильем – 15%, трудовых споров – 14%, строительства – 9%, образования – 9% медицинского обслуживания – 7%.

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1. Call-центр 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатный);

2. Whatsapp 8 700 800 4441;

3. Электронная почта komek@nurotan.kz

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