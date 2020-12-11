Токаев: Этот год стал для всех серьезным испытанием

ЕАЭС доказал способность противостоять вызовам, - Президент.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое прошло в формате видеоконференции, сообщает zakon.kz.

В саммите наряду с Президентом Казахстана приняли участие Почетный Председатель Высшего Евразийского экономического совета Нурсултан Назарбаев, Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Республики Молдова Игорь Додон в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, главы приглашенных государств – Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, передает Акорда.

Ключевым вопросом повестки заседания стало обсуждение актуальных вопросов развития Евразийского экономического союза, в том числе доработанного проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, приоритетные направления сотрудничества в рамках организации, совершенствование механизмов применения общих антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты интересов производителей товаров, а также предоставление Узбекистану и Кубе статуса наблюдателя при ЕАЭС.

В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что текущий год стал для всех серьезным испытанием, но Союз продемонстрировал единство и сплоченность, а самое главное – способность противостоять вызовам. Были оперативно приняты важные решения, направленные на обеспечение здоровья и безопасности населения.

Как сообщил Глава государства, стремительное распространение COVID-19, падение цен на сырьевые товары, резкое снижение экономической активности во всем мире – все это негативно отразились на экономиках наших стран. Согласно официальному отчету ОЭСР мировой ВВП по итогам 2020 года сократится на 4,5 %. По прогнозам Всемирного банка, в развивающихся странах ожидается спад на 2,5%. Важнейший показатель – доходы на душу населения –снизится в этом году на 3,6%.

Негативные тенденции также оказали влияние на торговлю в рамках Союза. Взаимная торговля за 9 месяцев текущего года снизилась на 13 % и составила 39 млрд долл. Товарооборот Евразийского экономического союза с третьими странами снизился еще больше – на 19% и составил 447 млрд долл. Все это делает неотложной задачу эффективного взаимодействия, поиска резервов роста и раскрытия экономического потенциала нашего Союза, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

За период функционирования ЕАЭС взаимная торговля Казахстана с партнерами выросла на 33%, в т.ч. экспорт вырос на 25%. Приток инвестиций из стран ЕАЭС вырос до 6 % в общем объеме. Количество совместных предприятий увеличилось в 2 раза и составляет около 13 тысяч.

К сотрудничеству с Союзом стремятся многие страны. Статус наблюдателя при ЕАЭС получили Узбекистан и Куба.

Мы рассчитываем, что этот шаг откроет широкие перспективы всестороннего экономического сотрудничества с практической и взаимовыгодной отдачей. Мы рассматриваем это как пример растущего авторитета, привлекательности и узнаваемости нашего объединения во всем мире. Большие перспективы видим в наращивании торговли и широкой кооперации с братским Узбекистаном. Считаем, что участие Узбекистана в Евразийском проекте гармонично дополнит наши двусторонние связи, а также сотрудничество в рамках центрально-азиатского региона, – отметил Глава государства.

Отдельного внимания заслуживает утверждение Стратегии ЕАЭС до 2025 года. В мае текущего года Президент выразил позицию о необходимости более полной проработки проекта Стратегии, учитывая наличие в документе некоторых спорных положений. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своих коллег, глав государств за поддержку данной позиции.

Правительствами и Комиссией проведена содержательная, конструктивная работа по доработке Стратегии. В частности, скорректированы мероприятия, предусматривающие гармонизацию и унификацию законодательств государств-членов в ряде отраслей. Пересмотрены полномочия Комиссии в части обязательного участия в двусторонних переговорах с третьими странами. Теперь Комиссия может участвовать в переговорах только по инициативе самого государства-члена. Думаю, это выверенный и гибкий подход. Доработаны направления сотрудничества и формулировки в сфере образования и здравоохранения, подчеркивающие экономическую направленность пятистороннего сотрудничества в данных сферах, – сообщил Президент.

В ходе заседания также рассмотрено предложение Казахстана касательно формирования кадрового состава Комиссии. Речь идет об отказе от жесткой привязки представленности граждан к доле финансирования. С практической точки зрения представительная работа в Комиссии граждан всех пяти государств даст возможность профессионального роста, поможет воспитать специалистов именно в сфере евразийской интеграции. Глава государства с удовлетворением отметил достигнутый приемлемый консенсус по всем чувствительным вопросам, что еще раз показывает стремление стран к учету позиций друг друга и нахождению компромиссов.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений, направленных на стимулирование предпринимательской активности, вовлечение малых и средних предприятий в интеграционные производственные цепочки, проведение выездных встреч членов коллегии ЕЭК с бизнесом. В выступлении также отмечена важность разработки модели оценки, которая объективно покажет всем реальный вклад, добавленную стоимость интеграции в экономику государств-членов ЕАЭС.

Президент Казахстана обратил внимание глав государств на продолжающийся рост Китая и Азии, который постепенно превращает Восток в центр мировой экономической гравитации.

Азия действительно становится регионом XXI века. И 28% мирового ВВП уже сконцентрировано здесь, и эта цифра будет только расти. Сейчас тренд "разворота на Восток" предлагает новые возможности транспортно-логистической кооперации. Нам, евразийским странам, следует полностью реализовать свой транзитный потенциал. Предлагаю форсировать работу по модернизации трансграничных участков транспортных артерий, в частности, завершить строительство и модернизацию участка автодороги "Западная Европа-Западный Китай" на территории Российской Федерации. Кроме того, следует начать процесс оцифровки всех автомобильных коридоров с целью обеспечения свободы внутреннего движения товаров, а также транзита в третьи страны, – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Председательство в уставных органах ЕАЭС с нового 2021 года переходит от Беларуси к Казахстану. Глав государства перечислил основные приоритеты председательства нашей страны. Это полноценная реализация Договора о ЕАЭС, устранение барьеров, развитие взаимовыгодного кооперационного и международного сотрудничества, совершенствование процедур формирования кадрового состава Комиссии, усиления ее функциональности и ответственности.

В завершение своего выступления Президент Казахстана выразил уверенность, что совместными усилиями государства ЕАЭС достигнут поставленных целей и выйдут на новый качественный уровень евразийской интеграции, а также поздравил президентов с грядущим Новым годом.

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