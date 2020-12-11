Алматинский филиал Nur Otan приступает к предвыборной работе

Открыты 9 общественных приемных штаба, которые за сегодня в режиме онлайн уже приняли порядка 50 граждан.

Сегодня, 11 декабря в офисе Алматинского городского филиала партии Nur Otan состоялась презентация городского предвыборного штаба. О готовности штаба рассказал первый заместитель АГФ партии Nur Otan Станислав Канкуров, сообщает zakon.kz.

Алматинский городской филиал полностью готов к работе, только в первый день проведено 18 мероприятий с участием более 4 тыс. человек.

Открыты 9 общественных приемных штаба, которые за сегодня в режиме онлайн уже приняли порядка 50 граждан.

В городской избирательной комиссии от Алматинского городского филиала партии Nur Otan зарегистрированы партийные списки, куда вошли 82 кандидата. Среди них такие популярные личности, как известный политолог Айдос Сарым, редактор газеты "Ана тілі" Жанарбек Ашимжан, боксер, чемпион Сиднейской олимпиады Ермахан Ибраимов, выдающаяся шахматистка Жансая Абдумалик, директор Назарбаев Интеллектуальная школа Жулдыз Сулейменова, руководитель ОО "Я Алматинец" Константин Авершин, известный бизнесмен Кайрат Кудайберген, казахстанский дзюдоист Елдос Жумаканов и другие.

Сегодня прошли первые встречи кандидатов с избирателями.

Созданы городской и районные предвыборные Штабы. В состав Штабов вошли более 170 человек. Это люди, пользующиеся заслуженным авторитетом и уважением среди жителей нашего города – представители культуры, образования, науки, гражданского сектора, бизнеса, как Роза Рымбаева, Кали Сарсенбай, Алмат Кодасбаев, Журсин Ерманов, Мейрамбек Бесбаев, Досхан Жолжаксынов, Ермахан Ибраимов, Арманжан Байтасов, Улжан Байбосынова, Сергей Пономорев, Серик Есматов, Айсулу Ерниязова и др.

Приступили к работе более 1700 доверенных лиц и 900 молодых активистов. Планируется провести свыше 1000 мероприятий.

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