Школа открылась в новом микрорайоне Костаная

Торжественное открытие приурочено ко Дню независимости страны.

В недавно отстроившимся микрорайоне Юбилейный появилась долгожданная школа, церемония открытия прошла с участием акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова, передает zakon.kz.

Это современное здание с неповторимой архитектурой светлыми и удобными классами. Стоит отметить, что здесь созданы все условия для детей с особыми образовательными потребностями и инклюзивного обучения, также здесь имеются современные мастерские, отвечающие последнему слову техники.

Средняя школа номер 27 по проекту должна была строится в течение трех лет, но график был опережен.

Школа состоит из шести блоков, площадью 18 тысяч квадратных метров. Она вместила в себя 49 классов, где установлены 40 интерактивных досок, имеется 121 компьютер, также есть большой спортивных зал площадью 550 квадратных метров, актовый зал площадью 600 квадратных метров, рассчитанный на 662 посадочных места. Также предусмотрена просторная столовая на 300 человек. Планируется открытие в будущем STEM лаборатории, где дети будут иметь возможность обучаться робототехники. Во дворе расположены площадки для подвижных игр и тихого отдыха, а на территории школы предусмотрена учебно-опытная зона с отделами плодового сада, цветов, полевых и овощных культур, селекционной работы.

Школа построена с применением высококачественных строительных материалов, а также оборудована качественной материально-технической базой. Между тем отметим, что доля казахстанского содержания при строительстве школы и установке оборудования составила 95%. В ходе строительства было трудоустроено 189 человек.

На сегодняшний день в учреждении создано свыше 100 постоянных рабочих мест, для 76 педагогов и 28 работников технического персонала.

Ко Дню независимости наша школа открывает свои двери, - отметила ее директор Багытжан Исетова. - Данная школа среди других отличается архитектурой, также здесь предусмотрены социальные возможности для обучения детей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день школа набрала 830 детей, из них 770 это обучающиеся с 1-11 класс. 192 ученика будут обучаться на госязыке, остальные на русском. 38 классов уже укомплектованы, также планируется открыть 4 класса дошкольной подготовки.

Родительская общественность не только микрорайона, но и города с нетерпением ждала этого события.

Мы рады, что живем в новом современном микрорайоне Юбилейный, - поделилась мама одного из школьников Маншук Алгашбаева. - Для достойной жизни здесь имеется вся необходимая инфраструктура. Моя семья смогла приобрести квартиру в этом районе через "Жилстройсбербанк". Но дети учились в средней школе №115. А вот теперь у нас ко Дню Независимости страны, появилась своя школа, необычная по своим масштабам и архитектуре. Мы рады, что наши дети будут учиться в такой красивой, современной школе, где созданы все условия.

Это не первая школа сданная в этом году в Костанайской области.

Так, в сентябре была введена в эксплуатацию новая школа на 320 мест в поселке Аманкарагай, Аулиекольского района она была построена вместо аварийной, - рассказала руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова. - Кроме этого начато строительство школы с государственным языком обучения на 320 мест в поселке Карасу, Карасуского района. Помимо этого, была проведена большая работа по недопущению аварийности школ. В этом году на эти цели была выделена внушительная сумма, которая превышает в три раза затраты прошлого года это 11,2 млрд тенге.

Кроме этого начато строительство общежития на 500 мест при Автодорожном колледже, также идут к завершению работы по строительству общежития Медицинского колледжа.

Зауре Байменова подчеркнула, что уже имеются план по строительству школ в следующем году. Так, новая школа на 900 мест появится в микрорайоне Береке, в поселке Карабалык Карабалыкского района будут строить школу с госязыком обучения на 320 мест, продолжатся работы по капитальному и текущему ремонтам объектов образования.

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