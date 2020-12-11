Почти отыгрались – "Барыс" уступил "Торпедо"

"Барыс" прервал четырехматчевую победную серию.

В заключительном матче домашней серии "Барыс" уступил "Торпедо" со счетом 2:3, сообщает zakon.kz.

Игра проходила в Нур-Султане. Гости открыли счет в середине первого периода.

Сергей Гончарук воспользовался ошибкой "Барыса" на смене и отправил шайбу в верхний угол ворот. Михаил Варнаков упрочил преимущество "Торпедо" на старте второго игрового отрезка. А чуть позже Джастин Клус отправил третью шайбу в ворота Карлссона, передает пресс-служба ХК "Барыс"

После этого момента хозяева добавили обороты и еще до перерыва смогли сократить разрыв до минимума. Двумя точными бросками отметился Фил Вароне. Однако развить свой успех у "Барыса" не получилось. Команда прервала четырехматчевую победную серию.

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