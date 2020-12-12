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ВОЗ попросила у доноров $4,3 млрд для нуждающихся

Тедрос Аданом Гебрейесус добавил, что порядка миллиарда доз трех вакцин от COVID-19 уже зарезервировано.

Фото : Australia On News12 декабря 2020, 00:52

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус запросил у доноров $4,3 млрд на обеспечение доступа "особенно нуждающихся стран" к вакцине от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Он подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения столкнулась "с немедленным дефицитом в $4,3 млрд на приобретение вакцин от COVID-19 для наиболее нуждающихся государств", передает ТАСС.

Я призываю доноров заполнить этот пробел быстро, чтобы можно было зарезервировать вакцины от COVID-19, спасти жизни и ускорить подлинное восстановление глобальной экономики, — сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в Женеве.

Тедрос Аданом Гебрейесус добавил, что порядка миллиарда доз трех вакцин от COVID-19 уже зарезервировано.

В свою очередь, главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан анонсировала рассмотрение материалов по вакцинам Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Всего она получила данные от десятка производителей препаратов.


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