Лауреатом "Алтын сапа" стало ТОО "Максдорстройсервис - 21"

Премия Президента Республики Казахстан "Алтын сапа" присуждается ежегодно за достижение организацией значительных результатов.

12 декабря в столице состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Премии Президента РК "Алтын сапа". Предприятию ТОО "Максдорстройсервис - 21" из Илийского района взяло призовые места в номинации "Субъекты среднего предпринимательства", "Лучшее предприятие производственного назначения", сообщает zakon.kz.

В мероприятии участвовали Глава государства Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Аскар Мамин, глава президиума НПП РК "Атамекен" Тимур Кулибаев, председатель правления НПП РК "Атамекен" Аблай Мырзахметов.

Всем известно, что Премия Президента Республики Казахстан "Алтын сапа" присуждается ежегодно за достижение организацией значительных результатов. А самая главная цель конкурса — это предоставление клиентам качественной продукции и услуг.

По словам генерального директора ТОО, депутата районного маслихата, воина-афганца, известного мецената – Александра Борисовича Скоропадского, благодаря упорному труду коллектива компания сегодня получила столь высокую оценку.

Участие в таких конкурсах стимулирует предприятия к развитию производства, а также повышению качества продукции. И это новая возможность для развития местных производителей, - сказал директор предприятия.

Отметим, критерии конкурса позволяют выявить сильные стороны предприятия. Тем самым качество выпускаемой продукции станет намного выше. Также компании станут более узнаваемыми на рынке Казахстана, и непременно повысится имидж предприятия.

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