Слушание об избитом до смерти подростке началось в Шымкенте

Ранее дядя погибшего сообщил, что по делу проходило 10 фигурантов. Но на скамью подсудимых попали пятеро.

В Шымкентском суде начались слушания о гибели студента Абзала Уткурова после избиения, сообщает zakon.kz.

На скамье подсудимых – пять человек, передает Almaty.tv.

Ночью 22 мая текущего года парень вышел к двум друзьям. На улице они встретили других ребят, с которыми уже конфликтовали раньше. Завязалась драка, двое пострадали, но особенно досталось Абзалу. Об его голову разбили шлакоблок. 2 июня парень скончался.

Судья заслушал показания одного из подсудимых. По его словам, драка между молодыми людьми началась из-за словесной перепалки.

После словесной перепалки началась драка. В этот момент Нуржан сказал, что ударил Уткурова Абзала чем-то по голове. Но чем именно и как это произошло, я не знаю. Как только мы услышали полицейские мигалки, все сразу разбежались. Когда пришел домой, я сказал маме, что подрался, поэтому задержался. Я сразу пошел, лег спать, - заявил подозреваемый.

Ранее дядя погибшего сообщил, что по делу проходило 10 фигурантов. Но на скамью подсудимых попали пятеро.

В протоколе записано, что в какой-то момент Нуржан Ибраев к Уткурову Абзалбеку, который уже лежал на земле, поднял шлакоблок с земли до груди и бросил ему на голову. С ваших слов это написано или следователь добавил от себя?, - спросил адвокат Орманкул Керимбек.

Акторе Аблай сказал, как я мог не увидеть то, что видели все. А я слышал то, что услышал, то и написал, - ответил подозреваемый.

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