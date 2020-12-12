140 кг марихуаны в багажнике – в Павлодаре задержан наркодилер

Мужчина организовал поставку наркотических средств из южных регионов страны.

Крупный канал наркотиков ликвидировали оперативники Павлодара, сообщает zakon.kz.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности установили и задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Мужчина организовал поставку наркотических средств из южных регионов страны в Павлодар, где и сбывал наркотики.

При задержании в багажном отсеке и салоне автомобиля обнаружено три мешка с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета. Согласно заключению экспертизы - является наркотическим веществом марихуана, весом более 139 кг. В отношении задержанного избрана мера пресечения – арест. По данному факту начато досудебное расследование по статье 297 УК Республики Казахстан,- рассказал начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

Стоит отметить, что с начала текущего года полицейскими из незаконного оборота изъято свыше 395 килограммов различных наркотиков.

В настоящее время, на учетах в Павлодарском областном Центре психического здоровья состоит 2080 наркозависимых.

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