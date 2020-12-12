Снег, туман и усиление ветра ожидаются в Казахстане 12 декабря

На большую часть Казахстана продолжит оказывать влияние отрог антициклона.

Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 12 декабря, сообщает zakon.kz.

На большую часть территории Казахстана продолжит оказывать влияние отрог антициклона, сохраняя погоду преимущественно без осадков. И лишь на севере, востоке и центре страны под влиянием ложбины Северного циклона, а на юге под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдет снег, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Местами по республике ожидаются туман, на юге и юго-востоке – усиление ветра.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, утром и днем в Кызылординской, днем в Туркестанской областях – местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Алматинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем -6°, облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -10°, облачно.

Прогноз погоды на 12 декабря.

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