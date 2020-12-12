Число случаев COVID-19 достигло нового рекорда 

Выздоровели более 45 миллионов.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 70 миллионов, сообщает zakon.kz.

Об это сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, по состоянию на 12 декабря коронавирусной инфекцией в мире заразились 70 000 538 человек. Более 1,5 миллиона из них скончались. Выздоровели более 45 миллионов.

Лидером по числу заболевших считаются США, на которые приходится почти 1/5 от всех случаев заражения в мире (15,7 млн). На втором месте находится Индия (9,8 млн), на третьем — Бразилия (6,7 млн). Четвертую строчку занимает Россия (2,5 млн). Первую пятерку замыкает Франция (2,4 млн).

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