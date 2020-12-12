Иммунолог объяснил, как коронавирус влияет на продолжительность жизни

Также перенесенная в тяжелой форме инфекция может спровоцировать раннее старение.

Специалисты рассказали, как перенесенная коронавирусная инфекция может повлиять на продолжительность жизни человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока, продолжительность жизни у переболевших может сократиться в том случае, если у пациента разовьются хронические заболевания.

Что такое коронавирус? Это системное воспаление сосудов, системный васкулит. Поскольку сосуды находятся во всем теле, могут возникать осложнения, связанные с дополнительной нагрузкой на любые органы и системы. Дальше все будет зависеть от того, насколько сильно оказались поражены сосуды, как понизилась их эластичность, — объяснил он.

Болибок рассказал, что в случае коронавируса воспаление сначала провоцирует инфекция, а затем будет откладываться холестерин, после чего начинается системный склероз сосудов. Именно это ведет к нарушению кровоснабжения органов, снижению их функций и, соответственно, функционального резерва.

При этом специалист отметил, что коронавирус может не привести к таким последствиям в тех случаях, если заболевание протекло в легкой форме, и человек не страдал серьезными хроническими болезнями.

Врач-терапевт Андрей Кондрахин, в свою очередь, заявил, что перенесенная в тяжелой форме инфекция может спровоцировать раннее старение. Так, коронавирус провоцирует тромбообразование, повышенную нагрузку на сердце, учащаются случаи сахарного диабета.

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