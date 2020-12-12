Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 140 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрированы 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 140 784 случая, из них:

в ВКО - 17655 (+98),

в городе Нур-Султан - 16979(+99),

в городе Алматы - 16898(+82),

в Атырауской области - 11999(+26),

в Карагандинской области - 11417(+30),

в ЗКО - 8485(+38),

в Павлодарской области - 7581(+83),

в СКО - 7374(+71),

в Костанайской области - 6248(+74),

в Алматинской области - 6117(+55),

в Акмолинской области - 6064(+69),

в городе Шымкент - 5431(+14),

в Жамбылской области - 4646(+26),

в Актюбинской области - 3560(+7),

в Туркестанской области - 3533(+5),

в Мангистауской области - 3486(+9),

в Кызылординской области - 3311(+3).

В Казахстане 673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 75,

в городе Алматы - 44,

в Акмолинской области - 65,

в Актюбинской области - 29,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 119,

в Жамбылской области - 16,

в ЗКО - 13,

в Карагандинской области - 3,

в Костанайской области - 245,

в Кызылординской области - 3,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 32,

в СКО - 24.

Всего в стране выздоровели – 124 729 человек от COVID-19.

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