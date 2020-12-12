Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 140 тысяч
За прошедшие сутки зарегистрированы 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 декабря 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 789 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 140 784 случая, из них:
в ВКО - 17655 (+98),
в городе Нур-Султан - 16979(+99),
в городе Алматы - 16898(+82),
в Атырауской области - 11999(+26),
в Карагандинской области - 11417(+30),
в ЗКО - 8485(+38),
в Павлодарской области - 7581(+83),
в СКО - 7374(+71),
в Костанайской области - 6248(+74),
в Алматинской области - 6117(+55),
в Акмолинской области - 6064(+69),
в городе Шымкент - 5431(+14),
в Жамбылской области - 4646(+26),
в Актюбинской области - 3560(+7),
в Туркестанской области - 3533(+5),
в Мангистауской области - 3486(+9),
в Кызылординской области - 3311(+3).
В Казахстане 673 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султан - 75,
в городе Алматы - 44,
в Акмолинской области - 65,
в Актюбинской области - 29,
в Атырауской области - 4,
в ВКО - 119,
в Жамбылской области - 16,
в ЗКО - 13,
в Карагандинской области - 3,
в Костанайской области - 245,
в Кызылординской области - 3,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 32,
в СКО - 24.
Всего в стране выздоровели – 124 729 человек от COVID-19.
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