8-летний ребенок и пенсионер погибли при пожаре в Уральске
Еще один пострадавший был госпитализирован.
Фото : mgorod12 декабря 2020, 08:07
Ночью 11 декабря в Уральске 8-летний ребенок и пожилой мужчина погибли в пожаре, сообщает zakon.kz со ссылкой на Мой город.
По информации полиции, предварительная причина пожара — короткое замыкание.
На данный момент известно, что в доме находилось пять человек из одной семьи. К сожалению, спасти не удалось пожилого мужчину, дедушку, и 8-летнего ребенка. Еще одного члена семьи забрали на скорой, — сообщил первый заместитель управления полиции Уральска Жантемир Иманалиев.
Соседи рассказали, что они пытались попасть помочь, но огонь был слишком сильный.
Мы были дома, потом услышали, как стукнула калитка. Затем детский голос: "Мама, мама!". Выглянули в окно, а там все пылает, — рассказал сосед Владимир Горбунов.
На месте происшествия работают пожарные, сотрудники полиции и медики. Другие подробности трагедии выясняются.
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