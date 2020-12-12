Звезду "Трансформеров" обвинили в сексуальном насилии

Певица FKA twigs заявила, что во время их отношений с Шайи ЛаБафа он регулярно совершал над ней насильственные действия.

Британская певица Талия Дебретт Барнетт, известная под сценическим именем FKA twigs, обвинила голливудского актера Шайу ЛаБафа в насильственных действиях сексуального характера, насилии и причинении морального вреда, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Артистка подала иск в Высший суд Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

Она утверждает, что на протяжении их отношений, которые длились в 2018-2019 годах, ЛаБаф неоднократно применял к ней физическое (бил и душил) и эмоциональное насилие. Кроме того, как заявила певица, актер умышленно заразил ее болезнью, передающейся половым путем.

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