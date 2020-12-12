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Обновлена статистика по смертям от коронавируса и пневмонии в Казахстане

За прошедшие сутки было зарегистрировано 138 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19.

Фото : zakon.kz.12 декабря 2020, 09:05

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 12 декабря, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 926 человек, среди которых 1 041 ребенок. В стационарах находится – 3 999 пациентов, на амбулаторном уровне – 9 927 человек. 225 человек находятся в тяжелом состоянии, 36– крайней степени тяжести, 43 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки было зарегистрировано 8 случаев с летальным исходом. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 129.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 12 декабря 2020 года

За прошедшие сутки было зарегистрировано 138 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 82 человека.

С 1 августа зарегистрировано:
Заболевших- 43 773, случаев с летальным исходом - 463, всего выздоровели – 31 364 человека.


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