Обновлена статистика по смертям от коронавируса и пневмонии в Казахстане
За прошедшие сутки было зарегистрировано 138 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19.
Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 12 декабря, сообщает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 13 926 человек, среди которых 1 041 ребенок. В стационарах находится – 3 999 пациентов, на амбулаторном уровне – 9 927 человек. 225 человек находятся в тяжелом состоянии, 36– крайней степени тяжести, 43 - на аппаратах ИВЛ.
За прошедшие сутки было зарегистрировано 8 случаев с летальным исходом. Всего с 13 марта зарегистрировано 2 129.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 на 12 декабря 2020 года
За прошедшие сутки было зарегистрировано 138 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. За сутки выздоровели 82 человека.
С 1 августа зарегистрировано:
Заболевших- 43 773, случаев с летальным исходом - 463, всего выздоровели – 31 364 человека.
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