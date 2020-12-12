Смартфон может тайно делать и рассылать запись с экрана - эксперт
Чтобы не стать объектом слежки, не нужно переходить по подозрительным ссылкам.
Смартфон может тайно использовать камеры для фото и видео для последующей рассылки. Такая неприятная ситуация возможна, если телефон поразил вирус, передает zakon.kz.
Об этом сообщила агентству "Прайм" аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина.
Вирусная программа может проникнуть на телефон через безобидное приложение, которое запрашивает от пользователя более расширенные разрешения, чем нужно.
Например, доступ к камере, памяти устройства и пересылке файлов через сеть.
Чтобы не стать объектом слежки, не нужно переходить по подозрительным ссылкам, так как телефон могут заразить вирусом. В случае обнаружения сомнительного письма на телефоне, следует удалить его не открывая.
Также следует помнить, что бесплатный сыр в мышеловке и опасаться сайтов с нелегальным контентом. Вместе с бесплатными программами в телефон может попасть вирус. Безопаснее всего скачивать приложения в официальных магазинах.
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