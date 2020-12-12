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Казахстанец был признан лучшим бойцом 2020 года в любительском MMA

Победителем в номинации "Лучший атлет-мужчина" стал казахстанский боец Багдат Жубаныш.

Фото : prosports12 декабря 2020, 11:45

Международная федерация смешанных единоборств (IMMAF) объявила лауреатов ежегодной премии IMMAF Awards 2020, сообщает zakon.kz со ссылкой на Prosports.kz.

Победителем в номинации "Лучший атлет-мужчина" стал казахстанский боец Багдат Жубаныш. Наряду с казахстанским файтером в числе номинантов были Ата Атдаев (Украина), Гаджимурат Багаутдинов (Россия), Муртаза Тала Али и Рамазан Гитинов (оба – Бахрейн).

Воспитанник школы единоборств Айбека Шокпутова "Еркин-куш" (Актобе), мастер спорта международного класса Багдат Жубаныш является двукратным чемпионом мира (2018, 2019), чемпионом Азии (2019). На данный момент он не знает поражений в любительском ММА.

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Публикация от IMMAF (@immafed)


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